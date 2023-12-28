Завадило будівництво укриття? В одному з дитсадків Києва сталася аварія

У Києві останнім часом виникло дуже багато проблем з міською інфраструктурою. Крім метро, де фіксують просідання тунелів, нарікання є на обладнання та роботу бомбосховищ.

ВІДЕО ДНЯ

Так, в одному з дитячих садків Києва просіла частина стіни будівлі. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Інцидент стався у дошкільному навчальному закладі у Шевченківському районі Києва.

Як зазначає КМВА, зараз триває обстеження закладу фахівцями, аби встановити масштаби пошкоджень та спланувати терміни відновлення.

РЕКЛАМА

За попередніми даними, в цьому дитячому садочку будувалося укриття. КМВА припускає, що підрядна організація порушила будівельні норми, що могло призвести до таких наслідків.

«Але остаточно, причини, які призвели до аварії, з’ясують слідчі районного управління поліції, вже відкрито відповідне провадження», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Зазначимо, нещодавно в одній зі шкіл у Солом'янському районі Києва сталася аварія в укритті. Там зірвало вентиль батареї опалення. В результаті цього обвалилася стеля. Це сталося під час повітряної тривоги. Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, під час інциденту діти не постраждали. За його словами, у вказаному укритті нещодавно було проведено ремонт. Після цієї аварії КМВА ініціювала перевірки укриттів та бомбосховищ у Києві. Їх повинні провести до 29 грудня.

РЕКЛАМА

203

Читайте нас у Facebook та Instagram