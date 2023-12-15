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Події

У Мелітополі партизани підірвали ще один потяг, який доставляв окупантам боєприпаси з Криму

17:50 15 грудня 2023
Окупований Мелітополь

Після того, як в окупованому Мелітополі партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів та пального, їм вдалося підірвати ще один вантажний потяг окупантів, повідомляє РІА Мелітополь.

За даними ЗМІ, рух Опору повідомляє, що партизани провели успішну диверсію і підірвали залізничний потяг, який щодня возив із окупованого Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. На зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ потужно вдарили по місцю базування окупантів у Маріуполі. Понад півсотні окупантів загинули.

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