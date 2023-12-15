У Мелітополі партизани підірвали ще один потяг, який доставляв окупантам боєприпаси з Криму

Після того, як в окупованому Мелітополі партизани відрізали окупантів від постачання боєприпасів та пального, їм вдалося підірвати ще один вантажний потяг окупантів, повідомляє РІА Мелітополь.

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За даними ЗМІ, рух Опору повідомляє, що партизани провели успішну диверсію і підірвали залізничний потяг, який щодня возив із окупованого Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо. На зворотному шляху цей поїзд вивозив з тимчасово окупованих територій руду, зерно та пошкоджену техніку. Проте завдяки героям підпілля поїзд свій рух завершив остаточно. У результаті контрольованого вибуху було пошкоджено залізницю та тепловоз з вагонами.

Як писали «ФАКТИ», ЗСУ потужно вдарили по місцю базування окупантів у Маріуполі. Понад півсотні окупантів загинули.

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