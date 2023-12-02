Знищили окупантів під час «перекуру»: партизани провели у Мелітополі нову спецоперацію

У тимчасово окупованому Мелітополі не припиняється спротив: нещодавно патріоти провели нову спецоперацію, ліквідувавши окупантів та пошкодивши їх техніку.

РЕКЛАМА

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що Рух опору організував атаку в обідній час 1 грудня на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя. Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де окупанти полюбляли зупинятися «на перекур».

«Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику — військова техніка виведена з ладу», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

ГУР зазначає, що російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки, побоюючись реакції кремлівських спецслужб.

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші дні повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними опорними пунктами росіян.

РЕКЛАМА

В той же час останніми тижнями в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві жителі, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них. Крім того, ГУР та партизани продовжують проводити на окупованих територіях спецоперації проти російських загарбників. Так, наприкінці листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх авто.

РЕКЛАМА

49

Читайте нас у Facebook та Instagram