Мільйон гривень на дрони: відомий шеф-кухар повернувся з поїздки на фронт

Відомий шеф-кухар, українець з колумбійським походженням, суддя «МайстерШеф» (СТБ) Ектор Хіменес-Браво, дім якого було пошкождено уламками дрону, продовжує активну волонтерську діяльність й підтримку захисників та захисниць. Нещодавно шеф-кухар передав чергову автівку на фронт, зібрав мільйон гривень разом з партнерами на дрони та особисто відвідав наших героїв у гарячих точках.

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«340 000 грн за 1 добу, — поділився Ектор у соціальній мережі. — Друзі, це наш рекорд! Неймовірно швидкий і такий необхідний збір для наших захисників з підрозділу спеціального призначення на Бахмутському напрямку. Хлопці вже виконують бойові завдання. Пишаємось вашою сміливістю, мужністю і професійністю! Так наші 10, 20, 50 грн перетворюються на найважливіші подарунки для надважливих людей».

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Найбільшим збором цього року для ресторатора став мільйон гривень на дрони. Спільними зусиллями вдалося придбати 57 квадрокоптерів.

«1 000 000 на дрони! — розповів шеф-кухар. — Це наш найбільший збір, тому так важливо було особисто приїхати до хлопців та дівчат на гарячі точки, щоб подякувати за їх роботу від усіх нас. Ми поставили ціль зібрати 1 000 000 грн за місяць. Я дуже хвилювався, що не встигнемо, але… Ви неймовірні! Ваш внесок неоціненний! Ці дрони — це наша з вами робота! 57 квадрокоптерів. Дрони — це очі ЗСУ! Багато дронів — це дуже багато очей, які бачать ворога.

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Ще привезли найсмачніший український борщ для наших військових, який власноруч готуємо спільно з моїми партнерами. Дякую за вашу людяність, за підтримку, за вашу силу і небайдужість. Хлопці, вам вдячний за те, що ви робите на фронті і за цей теплий прийом. Слава Україні!"

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