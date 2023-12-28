Мешканців під’їзду довелось евакуювати: в Одесі чоловік узяв у заручники жінку з дитиною

В четвер, 28 грудня, в Одесі, де таксист вбивав своїх пасажирок, чоловік захопив у заручники жінку і дитину в п'ятиповерховому будинку.

ВІДЕО ДНЯ

Поліцейським довелося проводити спецоперацію, пише «Думська».

Зазначається, що подія трапилася у квартирі в будинку на вулиці Івана та Юрія Лип. Чоловік, імовірно в наркотичному сп'янінні, захопив жінку з 13-річною дитиною. Мешканців під'їзду довелося евакуювати.

РЕКЛАМА

«За деякими даними, нападник — військовий, і він був озброєний», — йдеться в матеріалі.

Також повідомляється, що один з поліцейських спецпризначенців зміг знешкодити бешкетника, і його вже вивели з будівлі і силоміць посадили в карету швидкої допомоги.

РЕКЛАМА

Результат спецоперації

Нагадаємо, що неприємний інцидент стався і в Києві — надихнулись російським серіалом «Слово пацана», підлітки побили і пограбували 16-річного хлопця.

РЕКЛАМА

Фото Думська

122

Читайте нас у Facebook та Instagram