Помер знаменитий ексфутболіст збірної Франції, який прийняв у зрілому віці іслам

У віці 72 років після тривалої хвороби помер легенда «Марселя», ексфутболіст збірної Франції Франсуа Браччі, повідомляє L'Equipe. Раніше не стало знаменитого футболіста-бомбардира, який став художником.

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Колишній капітан марсельців Браччі виступав за клуб у 1971−1979 та 1983−1985 роках, зігравши 343 матчі. Більшою кількістю поєдинків можуть похвалитися лише двоє — Стів Манданда (613) та Роджер Скотті (452). Захисник — чемпіон Франції 1972 року, а також володар Кубка країни 1972 та 1976 років.

Франсуа Браччі (на передньому плані) був легендою "Марселя"

У кар'єрі Браччі також значаться виступи за «Страсбур», «Бордо», «Руан» та «Безье».

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З 1973 по 1982 рік футболіст на прізвисько Маленький Факетті (так його назвали на честь легендарного захисника «Інтера» та команди Італії) виступав за збірну Франції, у складі якої провів 18 матчів і зіграв під керівництвом легендарного Мішеля Ідальго на чемпіонаті світу-1978 в Аргентині.

У складі збірної Франції захисник виступав на ЧС-1978

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Найбільших успіхів на тренерській ниві Браччі досягнув з клубом «Алжир», з яким став чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубку африканської країни.

В 2014-му у віці 62 років Франсуа Браччі у Великій мечеті Алжиру проголосив шахаду та прийняв іслам.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий учасник трьох чемпіонатів світу з футболу, якому встановили статую за життя.

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