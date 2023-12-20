Помер знаменитий учасник трьох чемпіонатів світу з футболу, якому встановили статую за життя (фото)
У віці 79 років пішов з життя знаменитий шведський футболіст, учасник трьох чемпіонатів світу Бу Ларссон, повідомляє колишній клуб форварда «Мальме». Раніше не стало титулованого футболіста-бомбардира, який став художником.
Боссе, як люблячи називали вболівальники Ларссона, був легендою «Мальме», ставши у його складі шестиразовим чемпіоном Швеції та чотириразовим володарем Кубка країни. У 546 матчах за клуб півзахисник і нападник набив у ворота суперників 289 м'ячів. Він тричі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Швеції та двічі найкращим футболістом країни.
«Для багатьох Боссе Ларссон був найвеличнішим гравцем „Мальме“ всіх часів», — написав футбольний клуб.
У паузі між виступами за «Мальме» голеадор встиг пограти три роки за «Штутгарт», забивши у 88 іграх за німецький клуб 21 гол і ставши у 1969-му найкращим футболістом бундесліги.
У складі збірної Швеції, за яку Ларссон виступав аж 15 років, форвард провів 70 ігор і відзначився 17 голами, взявши участь у чемпіонатах світу в Мексиці 1970-го, у ФРН 1974-го та в Аргентині 1978-го.
У 2007 році вийшла автобіографічна книга футболіста під назвою «Бос Ларссон», а пізніше біля домашньої арени «Мальме» встановили його статую.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон.555