Помер знаменитий футболіст-бомбардир, який став художником

У віці 75 років помер знаменитий футболіст «Аякса», ПСВ «Ейндховен», «Фейєноорда» та збірної Нідерландів, віцечемпіон світу та володар Кубка європейських чемпіонів Рууд Гелс, повідомляє telegraaf.nl. Раніше не стало дворазового віцечемпіона світу з футболу, який пережив страшну сімейну трагедію.

РЕКЛАМА

Бомбардир від Бога Гелс — єдиний, хто п'ять разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Нідерландів. 1975 року йому дісталася «Срібна бутса», а 1977-го та 1978-го — «Бронзова бутса» за версією журналу France Football як одного з найкращих бомбардирів Європи.

1970 року форвард, який захоплював уболівальників своєю блискучою грою головою, виграв з «Фейєноордом» Кубок європейських чемпіонів, а 1978-го з бельгійським «Андерлехтом» — Суперкубок УЄФА.

У футболці збірної Нідерландів Гелс у 20 матчах забив 11 м'ячів, ставши віцечемпіоном світу-1974 та бронзовим призером чемпіонату Європи-1976.

РЕКЛАМА

Рууд Гелс праворуч) грав в одній команді з легендарним Йоханом Кройффом

Загалом нападник записав до свого активу 265 голів у чемпіонаті Нідерландів. За всю історію більше ніж він забив лише один футболіст — Віллі ван дер Куйлен (311 м'ячів).

РЕКЛАМА

До речі, по завершенні кар'єри Рууд Гелс став художником. «Я сприймав блиск і славу як тягар, — зізнався він якось у програмі Barend & Van Dorp. — Чи сказати вам щось дуже чесне? Біля полотна я завжди був набагато щасливішим».

На згадку про знаменитого бомбардира відбірний матч Євро-2024 Нідерланди — Ірландія (1:0), у якому «помаранчеві» вибороли путівку на чемпіонат Європи, розпочався напередодні з хвилини мовчання.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон.

91

Читайте нас у Facebook та Instagram