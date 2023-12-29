У Львові під ракетний удар потрапили три школи, дитсадок та житлові будинки (фото, відео)

У Львові під час атаки окупантів 29 грудня під удар потрапив житловий будинок на вулиці Хоткевича — одна людина загибла, є постраждалі.

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За інформацією очільника обласної ОВА Максима Козицького, наразі відомо про 15 постраждалих, всі вони знаходяться у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках, більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею.

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«Станом на цю годину відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках та двох школах. Багато пошкоджених автомобілів. Під час нічної повітряної тривоги Львівщину атакували 14 безпілотників типу „шахед“. Вісім з них наші воїни ПвК „Захід“ знищили. На жаль, є і влучання — в одне з підприємств у Львові. Зафіксували часткове руйнування адмінбудівлі та виробничих цехів. Жертв та постраждалих нема», — додав він.

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Мер Львова Андрій Садовий повідомляв, що в місті пошкоджено три школи та дитячий садок. Одній із знищених шкіл цього року виповнилося 30 років.

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Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що по Україні було запущено близько 110 ракет, а у МВС називали кількість жертв повітряної атаки росії.

Фото зі сторінки Максима Козицького

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