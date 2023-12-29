Під час ракетної атаки 29 грудня росія випустила по Україні майже все, що має у своєму арсеналі: «Кинджали», С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину — збито.

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«Пологовий будинок, навчальні заклади, торговельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки, комерційний склад, паркувальний майданчик. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків, Запоріжжя й інші наші міста. На жаль, унаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Всі служби працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу людям. Мої співчуття рідним і близьким загиблих, якнайшвидшого одужання постраждалим», — зазначив президент України Володимир Зеленський та додав: «Ми обовʼязково відповімо терористам на їхні удари. І ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти — і саме так і буде».

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За словами речника Повітряних Сил України Юрія Ігната, росіяни хіба що не запускали «Калібри». «І „Кинджали“ ми бачили, і балістику, С-300, і крилаті ракети, застосування „Шахедів“ теж було. Ворог застосовував також ракети Х-22/32, близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. Власне, ми бачимо, що потужний сьогодні ворог завдав удар, є збиття по регіонах, але, на жаль, є і постраждалі», — зазначив він в ефірі телемарафону та додав, що стільки ворожих цілей на моніторах ЗСУ вже давно не було видно.

А в МВС назвали загальну кількість жертв та постраждалих:

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Київ: під обстріли потрапили Святошинський, Подільський, Шевченківський райони. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, автомобілі, складські приміщення. Загинуло 2 особи, 18 травмовано.

Львівська область: завдано ракетних ударів по місту Львів. Вибухом пошкоджено багатоквартирний будинок та інфраструктуру. 1 людина загинула, 9 поранених.

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Дніпропетровська область: ворог влучив по торговому центру. Загинуло 5 та травмовано 15 осіб. Також є влучання по пологовому будинку. Підрозділи ДСНС врятували 4 пацієнток.

Одеська область: є влучання у триповерховий будинок, під завалами можливо перебувають люди. Також в Одесі пошкоджено ще щонайменше два будинки. Із житлової 17-типоверхівки ДСНС врятували 23 особи. Загалом 2 людини загинуло, 15 поранено.

Харківська область: ворог почав обстріл ще вдосвіта. Одна людина загинула, девʼять осіб отримали поранення, медики надають допомогу на місці.

Запорізька область: окупанти завдали ракетних ударів по інфраструктурних обʼєктах Запоріжжя. 1 людина загинула, 10 поранено.

Нагадаємо, що в Києві рятувальники працюють у чотирьох районах — є пошкодження, в тому числі й житлових будинків. Наразі відомо про двох загиблих. А у Дніпрі зруйновано торгівельний центр та пошкоджено будівлю пологового будинку.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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