До ТЦК йти не доведеться: Міноборони пропонує змінити правила постановки на військовий облік

В Україні, де триває загальна мобілізація, можуть запровадити можливість постановки на військовий облік через ЦНАПи. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в інтерв’ю виданню ІТ-спільноти України DOU.

ВІДЕО ДНЯ

«Зараз ми запропонували Кабміну працювати над постановкою на військовий облік через ЦНАПи. Охочі зможуть стати на військовий облік чи знятися з нього у ЦНАПі, де знають, як працювати з людьми швидко і в цифровому форматі. Це хороша сервісна історія про правильні, сервісні відносини держави з громадянами», — сказала вона.

Як писали «ФАКТИ», новий законопроєкт про мобілізацію, який викликав обурення у суспільстві, буде доопрацьований. Також в Нацполіції виступили проти ідеї доручити поліцейським роздавати повістки.

РЕКЛАМА

540

Читайте нас у Facebook та Instagram