Росія вбиває українців: кількість загиблих у результаті атаки на Київ зросла до 15 людей

Жорстокість російських ворогів не може не визивати тривогу за майбутнє людства: лише атака росіян на столицю України 29 грудня призвела до загибелі 15 наших співгромадянв, і ця цифра продовжує невпинно зростати!

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Так, вранці 30 грудня з під завалів складського приміщення у Шевченківському районі столиці дістали тіла нових жертв російського ракетного удару.

«На цей час 15 загиблих», — з болем повідомив мер Віталій Кличко.

Крім того, у суботу, 30 грудня, День жалоби за тими, чиї життя обірвала ракетна атака 29 грудня, оголошено у Запоріжжі, Одесі та містах і селах Дніпропетровської області.

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Крім Києва від обстрілів 29 грудня загинули:

міста і села Запорізької області — 9 людей;

Одеса — 4;

Дніпро — 6;

Харків — 3;

Львів — 1.

Що відомо про загиблих



Серед загиблих у Запоріжжі внаслідок ракетного обстрілу окупантами була 53-річна вчителька початкових класів Оксана Воробйова. Директорка навчального закладу Світлана Мостова повідомила у коментарі «Суспільному Запоріжжя», що жінка була випускницею гімназії № 4 та 34 роки вчила дітей.

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«Вона виконувала обов’язки свої, не зважаючи, що зараз канікули, вона все ж таки працювала за комп’ютером вдома… І вона саме за комп’ютером, як була в кріслі, так і залишилась», — розповіла директорка.

У Львові у результаті російської ракетної атаки 29 грудня загинув 44-річний Віктор Кобзистий. Він був баскетболістом, тренером, майстром спорту України міжнародного класу.

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Як зазначила Федерація баскетболу України у Facebook, Кобзистий за національну збірну провів 11 матчів, зіграв на чемпіонатах Європи у 2001 та 2005 роках, а по завершенню своєї кар’єри в якості тренера двічі ставав чемпіоном України у 2013 та 2014 роках. Був президентом баскетбольного клубу «Кремінь» з 2015 до 2020 року. Також він володар Кубка Суперліги (2012) та Кубка України (2013).

В Одесі внаслідок ракетного удару загинула мешканка селища Мирний Мелітопольського району Олеся Пузиревич, якій 19 грудня виповнилося 28 років.

Вона з чоловіком виїхала з тимчасово окупованого Мирного до Одеси. В рідному селищі у дівчини залишилися мати, батько та бабуся, повідомляє «РІА-Мелітополь».

Нагадаємо, що 29 грудня країна-агресор росія здійснила по Україні 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, проте Силам ППО вдалося збити 88 крилатих ракет та 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня. А вночі загарбники знову атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed-136/131, з них вдалося збити 5 ударних дронів.

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