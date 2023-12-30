Майже 800 окупантів, 16 танків і 20 бронемашин: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Минулої доби російські окупанти влаштували наймасштабніший ракетний обстріл України за останні місяці, що спричинило значні руйнування і жертви серед мирного населення. Всього ворог завдав 150 ракетних та 74 авіаційних ударів, проте Силам ППО вдалося збити 88 крилатих ракет та 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

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Вночі загарбники знову атакували Україну, застосувавши 10 БпЛА типу Shahed-136/131, з них вдалося збити 5 ударних дронів.

На фронті російські війська теж тиснуть на українські позиції, найінтенсивніші бої тривають під Авдіївкою, де Сили оборони протягом доби відбили 8 атак ворога в районах Степового, Авдіївки та 21 атаку біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Загалом за добу, 29 грудня, на передовій відбулося 56 бойових зіткнень з ворогом.

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Згідно з даними Генштабу, минулої доби Сили оборони знищили ще 750 одиниць особового складу російського ворога (з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну — 358 270 «одиниць»). Крім того, ворог позбувся 16 танків, 20 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 засобу ППО, 29 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 6 спеціальних засобів військової техніки.

«Дані уточнюються», — традиційно додають у Генштабі.

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Авіація Сил оборони протягом доби завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника, а підрозділи ракетних військ уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 артилерійські засоби, 5 складів боєприпасів та ще 2 інші важливі цілі противника.

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Ситуація на основних оперативних напрямках російсько-української війни:

Куп’янський — відбито 7 атак ворога біля Синьківки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ;

Бахмутський — відбито 2 атаки в районах Богданівки та Андріївки Донецької області;

Мар’їнський — відбито 9 атак;

Шахтарський — ворог наступальних (штурмових) дій не вів;

Запорізький — відбито 2 атаки противника західніше та північно-західніше Вербового.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму попри всі спроби ворога вибити українські підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив понад 10 безуспішних штурмових дій.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу України одна з ракет долетіла аж до Польщі — там терміново скликали військове керівництво.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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