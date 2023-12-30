Удари помсти: по військових об’єктах рф прилетіло 70 українських дронів

Після пекельної ракетної атаки по Україні 29 грудня українські захисники завдали ударів у відповідь 70 БПЛА, при цьому їх цілями, на відміну від військових злочинців, були виключно військові об'єкти на території країни-загарбника.

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Одним з таких об'єктів став брянський завод «Кремній Ел», який є одним із найбільших виробників електроніки для російських військових, постачаючи начиння для ракет великої дальності та систем ППО «Панцир».

Відео удару по законній цілі Сил оборони України з'явилося в Мережі. Вибух пролунав приблизно о 00:05 і був настільки сильним, що його почули усі жителі Совєтского району Брянська.

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Місцевий губернатор Олександр Богомаз поспішно заявив, що БПЛА «літакового типу» було збито силами РЕБ, а постраждалих та руйнувань немає. Втім, чи так це насправді, достеменно не відомо.

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Зазнали атаки також військові об’єкти рф в Бєлгороді, Тулі, Твері і навіть у москві.

За повідомленням джерел РБК-Україна, російська ППО змогла збити певну частину українських БпЛА, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.

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Вранці 30 грудня російське «міннападу рф» відзвітувало про нібито «відбиту» атаку. За даними відомства, сили ППО збили 32 дрони, а ППО нібито працювала у Брянській, Орловській, Курській та Московській областях.

Нагадаємо, що виробництво і закупівлю ударних дронів нині фінансує чи не кожен українець, який не може допустити поразки рідної країни.

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