Не можна зволікати з допомогою: Зеленський назвав кількість загиблих та постраждалих від атаки росії

Кількість жертв в Україні внаслідок вчорашньої масованої атаки ворога збільшилася до 39. Всього постраждали 159 людей.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

ВІДЕО ДНЯ

Також очільник держави подякував світовим лідерам, політикам та громадським діячам, які засудили російську атаку.

«Зброя в руках українців — це завжди захист життя, і кожен прояв російського терору знов і знов доводить — не можна зволікати з допомогою тим, хто протистоїть терору. Ми всі разом маємо перемогти терор», — додав Зеленський.

РЕКЛАМА

Зазначимо, вчора, 29 грудня, росіяни вчора випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів по Україні. Сили ППО збили 27 «шахедів» та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

«Прильоти» зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Запорізькій, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях. Під ударом були будинки, ТРЦ, пологовий будинок, об'єкти критичної інфраструктури.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Зокрема, в Києві загинули 16 киян.1 січня в столиці вирішено оголосити днем жалоби.

187

Читайте нас у Facebook та Instagram