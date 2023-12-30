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Ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла, у столиці оголошено траур

13:57 30 грудня 2023
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У суботу, 30 грудня, рятувальники виявили ще тіла загиблих під завалами складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Станом на 30 грудня в столиці від удару атаки росіян загинули 16 людей.

«В результаті ракетного удару по столиці кількість загиблих зросла вже до 16. Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію, виявили ще тіла під завалами. Бійці ДСНС продовжують роботи на найбільш пошкоджених об'єктах», — повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Мер Києва Віталій Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція триватиме до неділі.

«Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних жителів столиці. В даний час 16 тіл загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали», — написав він у Telegram.

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1 січня в Києві вирішено оголосити днем жалоби.

Між тим на сайті компанії «Дніпро-М», у склад якої поцілив ворог, запевнили, що компанія обов’язково надасть всю необхідну допомогу постраждалим працівникам та докладе всіх зусиль для виконання всіх інших своїх зобов’язань. Також опубліковано фото з місця трагедії.

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Нагадаємо, що за словами президента Зеленського, 110 ракет було запущено по Україні 29 грудня, під ударами опинилася не лише столиця, але й Запорізька, Дніпропетровська, Львівська та ще кілька областей.

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