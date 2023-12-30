В той час, як в Україні ще ліквідують наслідки російської масованої атаки 29 грудня, в результаті якої загинули 39 людей й 159 пострадждали, в росії ЗМІ пишуть про вибухи в Бєлгороді.

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Сьогодні, 30 грудня, зафіксовані «прильоти» по центру російського міста. Повідомляється про загиблих та руйнування. Станом на 16:20 відомо про нібито 10 загиблих та 45 поранених.

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За даними мнс рф, внаслідок вибухів загинули 12 дорослих та 1 дитина, 53 поранених. Також у місті пошкоджено понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Судячи з опублікованих фото та відео — Бєлгород зазнав значних руйнувань. Там горіли автомобілі і будинки, також все місто було у диму.

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Через обстріли у Бєлгороді навіть вмикали сирену.

За словами губернатора регіону, під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито, є пряме попадання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу та пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь, лінію електропередачі.

Кількість жертв та поранених серед росіян росте.

Водночас джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони України нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді. За їхніми даними, це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та Києва та вбивства мирних українців.

«Заходи тривають. Неефективна робота ворожої ППО вже спричинила руйнування цивільної інфраструктури у місті», — зазначили джерела.

Водночас військові рф повідомляють про нібито успішну роботу їх ППО та те, що збивають дрони й ракетами бортами своїх кораблів та технікою.

«Щасти», — відповідають їм українські захисники.

Бєлгород — це місто, звідки щодня обстрілюють Харків.



Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару по Україні 29 грудня загинули 39 людей, 159 постраждали. В Києві 16 загиблих. 1 січня в столиці день жалоби.

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