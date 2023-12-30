По військових об’єктах Бєлгорода завдано ракетних ударів, — ЗМІ
В той час, як в Україні ще ліквідують наслідки російської масованої атаки 29 грудня, в результаті якої загинули 39 людей й 159 пострадждали, в росії ЗМІ пишуть про вибухи в Бєлгороді.
Сьогодні, 30 грудня, зафіксовані «прильоти» по центру російського міста. Повідомляється про загиблих та руйнування. Станом на 16:20 відомо про нібито 10 загиблих та 45 поранених.
За даними мнс рф, внаслідок вибухів загинули 12 дорослих та 1 дитина, 53 поранених. Також у місті пошкоджено понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.
Судячи з опублікованих фото та відео — Бєлгород зазнав значних руйнувань. Там горіли автомобілі і будинки, також все місто було у диму.
Через обстріли у Бєлгороді навіть вмикали сирену.
За словами губернатора регіону, під удари також потрапило селище Уразове Валуйського міського округу. Там нібито, є пряме попадання в будівлю фізкультурно-оздоровчого комплексу та пошкоджено близько 20 приватних домоволодінь, лінію електропередачі.
Кількість жертв та поранених серед росіян росте.
Водночас джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони України нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді. За їхніми даними, це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та Києва та вбивства мирних українців.
«Заходи тривають. Неефективна робота ворожої ППО вже спричинила руйнування цивільної інфраструктури у місті», — зазначили джерела.
Водночас військові рф повідомляють про нібито успішну роботу їх ППО та те, що збивають дрони й ракетами бортами своїх кораблів та технікою.
«Щасти», — відповідають їм українські захисники.
Бєлгород — це місто, звідки щодня обстрілюють Харків.
Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару по Україні 29 грудня загинули 39 людей, 159 постраждали. В Києві 16 загиблих. 1 січня в столиці день жалоби.