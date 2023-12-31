Знищено понад 20 дронів-камікадзе, які атакували Україну у ніч проти 31 грудня, — Генштаб ЗСУ

У ніч проти 31 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу «Shahed-136/131», найбільше постраждав Харків, де зафіксовані влучання у середмісті.

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Загалом ворог запустив 49 баражуючих боєприпасів. За даними командування Повітряними Силами ЗСУ, більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі. Сили оборони знищили 21 дрон-камікадзе.

В Силах оборони півдня уточнили, что атака «шахедами» у південних регіонах України розпочалася напередодні увечорі та тривала сім годин. Баражуючі боєприпаси ворог запускав з тимчасово окупованого Криму та східного узбережжя Азовського моря. Підрозділи протиповітряної оборони результативно відпрацювали на Миколаївщині і Одещині, знищивши 1 та 6 «шахедів» відповідно.

На жаль, не вдалось уникнути влучань на Херсонщині — в області пошкоджено кілька приватних будинків в Тягинській громаді. А на Одещині уламками збитого ворожого БпЛА в прибережній зоні Одеського району спричинено пожежу на відкритій території. Вогонь оперативно ліквідували, інформації про постраждалих не надходило.

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Працювала ППО й на Київщині. За даними обласної ВА, на одному з об’єктів критичної інфраструктури через падіння уламків виникла пожежа на відкритій території. Її оперативно ліквідували. За оперативною інформацією, потраплянь в обʼєкти житлової інфраструктури немає, жертви та постраждалі відсутні.

Ворог намагався поцілити й у критичну інфраструктуру Хмельниччини. «Під час повітряної тривоги в області сили ППО ЗСУ знешкодили 1 БпЛА типу „Shahed“.Разом з тим, внаслідок атаки відбулася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Пожежа була оперативно ліквідована. Інформація про постраждалих не надходила», — повідомили в обласній військовій адміністрації.

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За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містам Дніпро та Одеса, ракету «Іскандер» по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільним об’єктам центральної частини міста Харкова. Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнень:

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що 29 грудня ворог завдав масованого удару з повітря по Україні — загальна кількість ракет та дронів сягнула майже 160-ти. Українські підрозділи знищили 87 ворожих ракет та 27 дронів-камікадзе.

Фото МВС

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