«Дуже злякалася»: Репяхова розкрила причину переполоху зі «шпиталізацією» Павлика
Дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка напередодні повідомила проблеми зі здоров'ям у чоловіка, розповіла, що сталося насправді.
У сториз в Instagram вона пояснила, що у Віктора Павлика раптово підвищився тиск, але до лікарні його не забирали — співак перебуває вдома.
«Сама вчора дуже злякалася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний криз без ускладнень», — розповіла Репяхова і додала, що тиск вдалося збити.
Раніше Репяхова розповідала, чому вона досі не спілкується зі своїм батьком, додавши, що вже не сердиться на нього та готова спробувати відновити стосунки.
Фото із соцмереж99