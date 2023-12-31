«Дуже злякалася»: Репяхова розкрила причину переполоху зі «шпиталізацією» Павлика

Дружина співака Віктора Павлика Катерина Репяхова, яка напередодні повідомила проблеми зі здоров'ям у чоловіка, розповіла, що сталося насправді.

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У сториз в Instagram вона пояснила, що у Віктора Павлика раптово підвищився тиск, але до лікарні його не забирали — співак перебуває вдома.

«Сама вчора дуже злякалася. Дякувати Богу, нічого серйозного. Гіпертонічний криз без ускладнень», — розповіла Репяхова і додала, що тиск вдалося збити.

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Раніше Репяхова розповідала, чому вона досі не спілкується зі своїм батьком, додавши, що вже не сердиться на нього та готова спробувати відновити стосунки.

Фото із соцмереж

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