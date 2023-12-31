Кількість жертв ракетного удару по Києву перевищила 20 (фото)

У Києві, де під час ракетної атаки 29 грудня було зруйновано складське приміщення у Шевченківському районі, кількість жертв збільшилась до 23 загиблих.

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Як повідомляють у КМДА, рятувальники 31 грудня дістали з-під завалів тіла ще трьох загиблих, згодом були знайдені ще тіла. Врятовано 8 осіб, постраждало — 35.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

Пошуково-рятувальна операція триває цілодобово.

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Нагадаємо, що у столиці 1 січня оголошено днем скарги за загиблими під час терористичного російського удару.

Фото ДСНС

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