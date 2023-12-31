«Люблю і Україну, і росію»: реакція українців на відпочинок в Карпатах російської блогерки шокувала

У той час, як російські війська атакують ракетами і дронами Україну, до нас на відпочинок приїжджають артисти, які не засуджують путінську агресію.

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Так, про свій вояж у Карпати написала блогерка та співачка Аліна Маслова — 23-річна уродженка невизнаної Придністровської молдавської республіки, що контролюється кремлем, вирішила відпочити на Драгобраті.

Блогерка написала, що приїхала до Драгобрату разом з родиною, яка живе в Тирасполі, де більшість мешканців має російське громадянство. Сама Маслова будує музичну кар’єру в росії і сплачує податки в терористичній країні.

Вона виправдовується, мовляв, має український паспорт та в її генетичному складі 30% українського, 30% російського та ще 30% молдавського коріння. При цьому Маслова пише, що зберігає рівні почуття до України та росії і що не бажає «політизувати цю любов». Аліна визначає війну в Україні як «всю цю історію».

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«Я люблю і Україну і росію. У мене багато друзів в обох країнах. І через політичні дії я не хочу розділяти цю любов. Мені щиро шкода постраждалих, я допомагала біженцям на початку всієї цієї історії, але ніколи не приймала жодну із сторін сторону. Я — людина миру», — пише вона.

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Деякі дописувачі залишили під постами блогерки позитивні коментарі, вітаючи приїзд російської заробітчанки.

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) на своїй сторінці у соцмережах виклав деякі «привітальні коментарі» фоловерів співачки та додав: «В Україну приїхала відпочивати придністровська співачка, що любить росію. Ще на початку грудня викладала фото з москви, співачка „мира“. Скільки горя, сльоз, зруйнованих доль принесли на нашу землю, та продовжують несути кожного дня. „Ласкаво просимо, гарного відпочинку, раді вас бачити…“

Читаючи коментарі, розумієшь всю приреченість ситуації. Як можна змінити цей нарІд? Мабуть ніяк — раби…»

Але після того, як на сторінці Маслової українці стали нагадувати про її фінансівання війни, блогерка почала видаляти дописи. А згодом і взагалі закрила свою сторінку в мережі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що співачка Христина Соловій різко висловилася про тих артисток, які не їздять з концертами на фронт.

Фото із соцмереж

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