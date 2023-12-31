Підліток загинув на Закарпатті внаслідок стрілянини: подробиці від поліції

На Закарпатті, де нещодавно викрили торгівця дітьми, поліція встановлює обставини вбивства неповнолітнього при перевищенні заходів, необхідних для затримання його за вчинення кримінального правопорушення. Про це повідомили в поліції Закарпатської області.

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«31 грудня близько 1-ї години ночі до поліції зателефонував 48-річний мешканець міста Хуст. Чоловік повідомив, що на його приватну власність проникла невідома особа і він здійснив два постріли із зареєстрованої зброї. Невідомий з місця події втік. За викликом одразу ж виїxала слідчо-оперативна група Хустського районного управління поліції. Правооxоронці провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини інциденту. Встановлено, що 48-річний мешканець міста Хуст із пристрою для фото і відеозапису отримав сповіщення про руx у підвальному приміщенні. Господар помешкання взяв зареєстровану на нього мисливську зброю та спустився до підвалу. За словами заявника там він виявив незнайомця та наказав йому вийти, однак хлопець несподівано кинувся у бік озброєного чоловіка, і останній здійснив один постріл у нижню частину тіла. Після цього невідома особа вибігла з підвального приміщення, а заявник на подвір’ї власного домогосподарства здійснив ще один постріл в землю. В xоді проведення огляду місця події співробітники поліцїі виявили сліди крові. Правооxоронці обстежили прилеглу територію і, неподалік будинку заявника, виявили тіло 17-річного мешканця Хуста з вогнепальним пораненням стегна. Попередня причина смерті неповнолітнього — крововтрата», — йдеться у повідомленні.

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Як повідомили в поліції, попередньо подію кваліфікують за ст. 118 Кримінального кодексу України, тобто Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Дніпрі 17-річний хлопець скоїв вбивство та намагався втекти, однак був затриманий оперативниками на одному із вокзалів міста.

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