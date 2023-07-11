Після переходу кордону мала віддати свою дитину: торговець дітьми вийшов на свободу під заставу в мільйон гривень

Торговець дітьми із Закарпаття вийшов на свободу. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, він уже вніс заставу в розмірі один мільйон гривень. До вироку суду відомому на Закарпатті педагогу, керівнику благодійного фонду та музиканту потрібно буде регулярно відмічатися в поліції. Так само в Дениса В. (редакції відоме прізвище підозрюваного. — Авт.) забрали український і закордонний паспорти.

Прокуратура вже подала апеляцію на рішення суду, який дозволив закарпатському педагогу, підозрюваному в тяжкому злочині, покинути СІЗО під заставу. Але ця апеляція розглядатиметься після виходу Дениса В. на свободу — 13 липня.

Керівника благодійного фонду, який організовував для дітей поїздки «святими місцями», звинувачують у продажу дітей за кордон. Раніше в пресі повідомлялося про те, що Денису В. вдалося продати в країни ЄС, як мінімум трьох малюків віком до року. Так само згадувалося, що за однією з версій, діточок продавали так званим чорним трансплантологам. Однак поліція поки що цю інформацію не підтверджує.

- Ми зараз зосереджені на тому, щоб довести провину підозрюваного, для початку в одній конкретній справі, фігуранта якої, як то кажуть, спіймали на гарячому — під час спроби перетину кордону з чужим 11-місячним хлопчиком. Далі буде видно. Звичайно, ми перевірятимемо інформацію, про яку писали в пресі: і про неодноразовий випадок продажу дітей, і про «чорних трансплантологів». Але зараз у нас немає таких даних, щоб ми могли сказати, що подібне могло бути, — повідомило «ФАКТАМ» джерело в правоохоронних органах.

До речі, адвокат підозрюваного в коментарі виданню BBC Україна уже встиг заявити, що відмовиться захищати свого підопічного, якщо з'ясується, що він дійсно продавав дітей на органи.

«Мамі малюка підозрюваний говорив, що її синові в Європі буде краще»

Нагадаємо, 43-річного Дениса В. затримали 24 червня з чужою дитиною під час перетину україно-словацького кордону в районі пункту пропуску «Малі Селменці». Разом із ним була і мама 11-місячного малюка, яка, начебто, погодилася продати свою дитину до однієї з країн Європейського Союзу. За інформацією правоохоронних органів, Денис В. пообіцяв жінці, уродженці одного із сіл Житомирської області, за дитину оплату в розмірі п'яти тисяч доларів. Причому одну тисячу підозрюваний як аванс передав їй ще до перетину кордону.

- Ми поки не можемо розголошувати інформацію про те, яким чином наш підозрюваний познайомився з жінкою, і як він переконав її продати свою дитину, — розповіли «ФАКТАМ» у поліції Закарпатської області. — Можу сказати, що мама хлопчика разом зі своїм малюком до перетину кордону цілий місяць жила в готелі на Закарпатті.

Передбачалося, що вони разом перетинають кордон, після чого громадянин В. віддає решту обіцяних грошей, і мати дитини одразу ж повертається додому сама.

Мати дитини діяла під контролем поліції

— Уже відомо кому саме Денис В. збирався продавати дитину?

— Ми зараз перевіряємо цю інформацію. Можу сказати ще, що самому підозрюваному покупці повинні були заплатити за дитину 25 тисяч доларів.

— Яким чином підозрюваний перетинав кордон?

— Як волонтер. У нього є посвідчення.

— А що ви можете сказати про маму дитини? У голові не вкладається: як можна продавати свого малюка, до того ж, не відомо, що з ним буде за кордоном.

- Зі зрозумілих причин ім'я жінки не розголошується. Але, давайте скажу так: від самого початку, тобто з моменту пропозиції В. продати свою дитину за кордон, оперативники контролювали ситуацію. Ця жінка — вона співпрацювала з нами. Особисто мамі малюка підозрюваний говорив, що її синові в Європі буде краще. Мовляв, в Україні війна — ніякого майбутнього. Він і в поліції сказав, що діяв виключно з добрих спонукань.

«Його характеристика була майже бездоганною. Однак він дуже часто змінював місце роботи»

Видання BBC Україна зібрало інформацію про те, хто такий Денис В.

«Його знали як ініціативного культмасовика, музиканта, благодійника, педагога. Він багато років займався вихованням дітей. Його колеги та знайомі шоковані», — пише BBC Україна.

Денис В. був керівником благодійного фонду. На сторінках своєї організації в соціальних мережах він розповідав про допомогу для ВПО, просив збирати гроші на новорічні подарунки для малят і збирався звозити дітей на екскурсію святими місцями України.

Денис В. майже весь час працював із дітьми. Спочатку він був вихователем у дитячому садку, потім працював у школі-інтернаті. Невдовзі здобув освіту психолога і став працювати за фахом у школі.

«Його характеристика була майже бездоганною. Однак, він дуже часто змінював місце роботи», — розповіла BBC Україна керівниця Департаменту освіти Закарпатської обласної військової адміністрації Мар'яна Марусинець.

Останнім місцем роботи Дениса В. — був дитячий будинок, у якому підозрюваний сам раніше виховувався з трьох років.

Наразі не відомо, чи вдасться знову повернути за ґрати відомого закарпатського педагога, якого підозрюють у торгівлі дітьми. Сам він своєї провини не визнає. Але якщо провину Дениса В. буде доведено, то він може провести за ґратами найближчі 15 років.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Луцьку жінка за 30 тисяч доларів намагалася продати свою 11-місячну дитину.

На фото у заголовку момент затримання торговця дітьми Дениса В

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