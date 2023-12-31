Зі сльозами на очах: СБУ «відвідала» в Карпатах скандальну російську блогерку (відео)

Після повідомлень про те, що в українські Карпати приїхала на відпочинок відома російська блогерка Аліна Маслова до неї навідались співробітники Служби безпеки України, повідомляє Telegram-канал «Реальна війна».

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«Вона вже проревіла свої дешеві вії поспілкувавшись з СБУ. Після повідомлень у соцмережах, що ця особа зʼявилась на українському курорті її оперативно відшукала СБУ. Спілкуючись з нашими спецслужбами, Маслова нила як побита собака та казала щось про засудження російської агресії та просила вибачень. Але всім на це наплювати, тож правоохоронці видворяють її з України, аби Новий рік руська баба зустрічала на болотах», — йдеться у повідомленні Telegram-канал.

Судячи з відео, на питання про те, як вона ставиться до збройної агресії росії проти України, вона відповіла таким чином:

«Ні, я не підтримую. Я знаю, что росія. вона почала все це. Я це не підтримую. Я знаю, що відбувається на території України. Мені реально дуже шкода, що так. Коли це все починалось, я в блозі теж виступала за Україну. Але потім почався великий хейт, срач зі всіх сторін і я вирішила, що я більше не буду цю тему піднімати», — сказала вона.

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