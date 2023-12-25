Переговори з путіним згубні не так для України, як для цивілізованого світу: Ганна Маляр — про месиджі західної преси

Колишня заступнця міністра оборони України Ганна Маляр вважає, що переговори з кремлем на російських умовах, про які все частіше згадують на Заході, є апріорі порушенням існуючих норм і принципів міжнародного права.

«Не тільки в західній пресі, але й в західних політичних та експертних колах є думка, що нам варто виходити на перемовини з рф, — пише у соцмережах Ганна Маляр. — І не завжди це наслідок впливу росії. Хоча рф не шкодує грошей на просування своїх наративів у західний світ.

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Просто Захід дуже прагматичний. Вони щиро шукають вихід з нашої війни, але вони хочуть мати чіткий розрахунок для своїх бюджетів і розуміння результату. Звісно, там є певні кола, які вважають, що дешевше зупинити це все перемовинами і якомога швидше.

Це згубна позиція не стільки для нас, бо нам вже нічого втрачати, це вбивча позиція для цивілізованого світу. Його просто не стане, якщо нас примусити погодитись з окупацією певних територій. Навіть якщо це тільки Крим або лінія станом на початок великого вторгнення. А в них є чим нас примушувати до будь-яких дій. Це зброя.

Задача нашої держави — дати дуже короткі, але переконливі меседжі всім західним спільнотам про те, чому це вбивча позиція насамперед для них.

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Два ключових:



путіна не зупинять перемовини. З ним вже вели перемовини, вже йшли на його принизливі умови, вже підписували угоди і навіть розробили абракадабру під назвою «формула Штанмайєра». І завершилось це все повномасштабним вторгненням. Тобто путін і перемовини — речі несумісні.

Якщо примусити Україну погодитись з окупацією певної частини територій, то це зруйнує встановлений міжнародним правом порядок, який покликаний убезпечувати світ від війни.

Простими словами — це як взяти і скасувати Кримінальний кодекс. Тобто систему норм, яка встановлює для всіх нас правила поведінки і убезпечує суспільство від суцільного злочинного хаосу.

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Якщо внаслідок перемовин Україна не повертає свої території станом на 1991, то це розв’язує руки всім країнам у кого є амбіції щодо територій інших держав. Це означатиме, що так можна. Можна розпочати війну і примушувати державу-жертву до перемовин та відтяти від неї території.

Такі перемовини — це апріорі порушення всіх існуючих норм і принципів міжнародного права: щодо суверенітету, щодо недоторканості кордонів держав тощо. Це і буде відміною «кримінального кодексу», який повинен убезпечувати світ від війни".

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Фото із соцмережі

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