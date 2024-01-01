Акція «Салат для солдатів»: волонтери приготували для бійців на фронті 12 тонн олів’є

Волонтери, учасники акції «Салат для солдатів», приготували для українських бійців на фронті 12 тонн олів’є, які у перший день нового року повинні прибути на передову.

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Про це розповіли учасники акції у соціальній мережі.

Приготування в тилу новорічного салату для хлопців на передовій започаткував відомий волонтер Юрій Тира. Цій традиції вже понад 10 років. Кожен інгредієнт нарізають для салату на різних локаціях.

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Нарізане складають в окремі лотки не змішуючи. Тоді все звозиться в точку збору, звідки складники олів’є вирушають уже безпосередньо на місце призначення.

Протягом усього процесу дотримуються необхідні температурні режими, тож на місці наші захисники отримують якісні, готові до вживання продукти. Їм тільки залишається змішати нарізане, присмачивши майонезом та сіллю.

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Традиційно в автівки, які везуть на схід та південь країни новорічну смакоту, волонтери додають мандарини та яблука, інші фрукти та ласощі. Усе це прямує безпосередньо на фронт, або в шпиталі.

«Для наших військових кожна вісточка з дому є важливою, — зазначають учасники акції. — Хочеться передати кожному з хлопців домашнє тепло, яке дуже необхідно там — в окопах і під обстрілами».

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Волонтери й на 10 році війни продовжують бути одними з постачальників українського війська. На початку повномасштабного вторгнення волонтери на 50% забезпечували військових бронежилетами. Донедавна 100% цивільних дронів бійці на передовій отримували від волонтерів.



В Раді навіть пропонували надавати частині волонтерів відстрочку від мобілізації.

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