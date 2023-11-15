Волонтерів хочуть звільнити від мобілізації, але є три умови

У Верховній Раді запропонували надавати відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків — волонтерам. Відповідний законопроєкт № 10251 у парламенті зареєстрував нардеп Георгій Мазурашу.

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Мазурашу пропонує парламенту ухвалити законопроєкт № 10251 про надання спеціального відстрочення від мобілізації для волонтерів. Зауважимо, що на сьогоднішній день законодавством не передбачено спеціального відстрочення саме для волонтерів. Проте працівників на підприємствах, установах та організаціях можуть бронювати, якщо є необхідні для цього умови.

Аргументуючи необхідність ухвалення законопроекту, його автор зазначив, що волонтери відіграють важливу роль у забезпеченні військових підрозділів необхідним для успішного виконання завдань протидії агресії проти України.

«Та й у справі підтримки тих знедолених, які змушені були втекти від війни в інші регіони України, волонтери теж вирішують багато питань, які з різних причин не можуть вирішувати влада/держава. Причому волонтерською діяльністю, як правило, займаються і ті громадяни, які за віком і формально за станом військовозобов'язані, але з різних причин реально не можуть служити у військових підрозділах і виконувати бойові та інші завдання, при цьому багато хто з них їздить до зони бойових дій, куди завозять допомогу і захисникам, і цивільним, які постраждали від військових дій» , — звертає увагу народний депутат.

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Він звернув увагу, що виконуючи мобілізаційне завдання, працівники ТЦК та СП можуть мобілізувати волонтерів. Цей факт може залишити без допомоги військових підрозділів, цивільних і т.д.

Тому Мазурашу пропонує надати право на відстрочку діючим офіційним волонтерам і також тим волонтерам, які перебувають у реєстрах.

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Народний обранець пропонує надавати право на відстрочку від служби з мобілізації військовозобов'язаним громадянам України, які:

• працюють не менше ніж на 0,75 ставки або займаються підприємницькою діяльністю та не мають податкових боргів;

• офіційно займаються волонтерською діяльністю — входять до Реєстру волонтерів, мають посвідчення волонтера затвердженого зразка;

• мають документи, що підтверджують, що в поточному або попередньому місяці здійснювали волонтерську діяльність.

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Автор документа також пропонує віднести цю категорію чоловіків, які мають право на відстрочку, до тих, хто може бути призваний на військову службу за їхньою згодою.

Як писали «ФАКТИ», раніше Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для працівників ДСНС України.

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