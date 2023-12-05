«Доки б'ються волонтерські серця, б'ється Україна»: Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня волонтера (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який раніше зустрівся з військовими, які захищають Куп’янськ, привітав українських волонтерів з Всесвітнім днем волонтерів. Звернення глави держави було опубліковане на офіційному сайті президента.

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«Дорогі українці! Пані та панове! Шановні присутні! 5 грудня ми відзначаємо Всесвітній день волонтерів. І, на мій погляд, символічно, що він проходить напередодні Дня Збройних Сил України. Бо українські волонтери — це фактично ще один рід наших військ, ще одна наша сила. Наша гвардія небайдужих. Наша армія активних українців», — сказав він.

За словами президента, є два слова, які, на його думку, коротко та влучно змальовують явище великого вашого руху — волонтерського руху.

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«Перше слово — те, яке найчастіше вживають волонтери. Всі дев’ять років війни. Як люди, які завжди на зв’язку. Які прочитають повідомлення чи візьмуть слухавку в будь-який час. О другій ночі чи о п’ятій ранку. І, дізнавшись, що комусь потрібна допомога, дізнавшись про ті чи інші потреби, дадуть просту відповідь: „Плюс“. Коротке слово, за яким слідує велика, важка робота. Все, що ви робите задля того, аби цей „плюс“ втілився в реальне наше життя. За цим одним словом можуть стояти десятки повідомлень, сотні дзвінків, тисячі кілометрів дороги, години й навіть дні без сну, відпочинку. І тоді неодмінно з’являється друге слово. Не заради якого ви живете, але воно є. Воно таке саме просте, але водночас безцінне. Це слово „дякую“. Я дякую. „Дякую“, яке кажуть вам мільйони людей, яких ви підтримуєте. „Дякую“, яке завжди кажу вам я від щирого серця абсолютно… Я вам дуже вдячний за те, що ви робите щоденно, постійно, всі роки, весь цей час. І всім, хто допомагає Силам безпеки й оборони, всім, хто захищає країну. Допомагає на передовій, допомагає на місцях. Допомагає переселенцям, тим, хто втратив домівку, тим, хто втратив роботу, тим, хто втратив близьких, допомагає звільненим з полону, тим, хто потребує реабілітації, протезування, психологічної допомоги. Багато всього, що дуже важливо. Літнім людям, нашим дітям. Загалом — це допомагати Україні», — заявив Зеленський.

За його словами, в Україні й в усьому світі не знайти будівлі чи площі, які могли б умістити всіх українських громадян, дотичних до такого важливого волонтерського руху.

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«Сорок громадян, що удостоєні сьогодні нашої щорічної відзнаки, відзнаки „Золоте серце“, і ті, хто присутні тут особисто, символізують загальнонаціональний волонтерський вогонь. Це люди з багатьох регіонів України, які допомагають на різних напрямках, різним групам, різним людям, категоріям людей. Разом є уособленням великого руху українців, яким не байдуже. Уособленням всіх наших волонтерів, що є надійним союзником для всіх нас — нашого народу, нашої держави. Її плечем, опорою, рушійною силою милосердя задля життя, задля свободи. Люди з великим серцем. Люди, народжені з таким серцем. Допоки б’ються ваші серця, волонтерські серця, та дух допомоги й підтримки, доти б’ється наш народ, доти б’ється Україна. Безупинно. Б’ється безупинно. І б’ємося ми. Тому всі ми обов’язково переможемо. І це не просто віра — це абсолютна впевненість», — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», в Україні волонтерів можуть звільнити від мобілізації.

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