«Можна ще і підривати заводи»: українці відреагували на новорічне привітання Лорак

Співачка Ані Лорак, яка проміняла рідну країну на криваві рублі, поділилась світлиною біля ялинки, привітавши фоловерів із новорічними святами. На фото вона не сама — поруч 12-річна дочка Софія та кавалер зірки, іспанець Ісаак Віджраку, з яким вони разом із 2022 року. У дні, коли Україна зазнала масованого удару й у містах оголошено дні жалоби, у Лорак на обличчі усмішка і жодного співчуття.

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«З прийдешнім Новим роком! Ми бажаємо добра і любові кожному! Нехай посмішки рідних і близьких зігрівають у 2024 році!» — написала артистка російською у соцмережі.

Такою світлиною Ані Лорак привітала фоловерів із новорічними святами

Та українці досить оригінально відреагували на привітання «запроданки» і вкотре у коментарях подякували їй за допомогу нашій армії.

«Все навзаєм! Дякуємо, Кароліно, за донат, який допомагає виготовляти дрони, щоб захистити вашу батьківщину, ваших батьків та родину. Віримо в вас», «Дякую за допомогу ЗСУ! Ваші дрони нам дуже допомагають», «Дякую, Аню, що не перестаєш донатити на ЗСУ! Але можна ще і підривати заводи, де виготовляють рашисти ракети й техніку. Будемо безмежно вдячні» — повідомлення такого змісту залишили користувачі Facebook під постом Лорак.

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Натомість співачка ніяк не відреагувала на них, а лише обмежила коло тих, хто може щось коментувати в неї на офіційній сторінці.

Нагадаємо, напередодні Різдва Лорак також нарвалась на хвилю хейту.

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