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«Самотні москалі»: Ані Лорак влучно «заспівала» про російську агресію

12:25 13 листопада 2023
Ані Лорак

Мережею шириться відео на пісню «Полуднева спека» зрадниці Ані Лорак, яка мовчить про війну та продовжує працювати в росії. Хіт назвали «Самотні москалі». У відео використані реальні кадри з кліпу, а також документальні кадри війни. В кліпі створений за допомогою штучного інтелекту голос Ані Лорак співає про сучасні реалії війни, закликає допомагати ЗСУ.

На початку зазначається, що над створенням шедевру працювали: «Музичні сили України, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Сергій Стерненко та, звісно, Ані Лорак».

У пісні висміюють загарбників, які прийшли вбивати українців та «захоплювати Київ за три дні», але натомість ганебно полягли «під безоднею небес».

«Десантури вже нема, „вагнерів“ нема й „ополчень“ твоїх.
Вам не жить ніде: вже бригада йде, де Кримський міст впаде…
Полонені зеки, синя шваль.
Шойгу злито: не вернеться „МіГ“. Бо колони нема ніде, на жаль.
Львів, як марево, Київ — міф. Зупиняю „КамАЗи“ й кораблі. Там, де в попелі ждуть тебе. Москалі… під безоднею небес», — «співає» Ані Лорак.

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В коментарях під відео користувачі дякують «таємному агенту» Ані Лорак за підтримку ЗСУ.

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Раніше, запроданці «дякували» за дрони та снаряди, через що в артистки з’явилися проблеми з роботою в рф. Лорак довелося виправдовуватися перед росіянами, щоб не втрачати криваві рублі. Вона зізналася, що фінансує фонд, який опікується викраденими українськими дітьми.

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