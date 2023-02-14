Запроданка Ані Лорак показала свого іспанського коханця

Українська співачка Ані Лорак, яка під час війни мовчить про те, що відбувається на Батьківщині, продовжує виступати в росії, вперше показала нового бойфренда. Нещодавно вона розлучилась з молодшим від неї саундпродюсером Єгором Глібом. Проте недовго нудьгувала без пари.

У День закоханих вона представила нового бойфренда, фото з яким і раніше публікувала в соцмережах, проте не розповідала, хто ж той високий красень.

Тепер Лорак опублікувала фото з ним в Інстаграм та зізналась в коханні.

«Блаженна любов, яка стукає у твої двері, коли ти найменше очікуєш на це. Давай святкувати кожну секунду… Моє кохання», — написала 44-річна виконавиця.

Відомо, що чоловіка звуть Ісаак Віджрак. Він живе в Іспанії, викладає йогу та називає себе шаманом. Судячи із соцмереж Ісаака, ще недодавно він був одружений, у нього є донька та дворічний син.

Нагадаємо, Ані Лорак була заміжня за турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, який зрадив її.

Потім артистка закрутила роман з колишнім чоловіком своєї землячки Тетяни Решетняк Єгором Глібом. Але стосунки з молодим обранцем також не склалися.

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