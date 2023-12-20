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«Беріть ялинку та їдьте до нас в Україну ракети збивати»: Лорак знову нарвалась на хвилю хейту

21:15 23 грудня 2023
Ані Лорак з донькою біля ялинки

Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні та заробляє криваві рублі в росії, опублікувала фото з донькою Софією. Кароліна з Софією стоять на тлі прикрашеної ялинки. На фото видно, як дівчинка дедалі більше стає схожа на свого тата Мурата, а ростом вже наздогнала зіркову матір.

«Ми посилаємо вам посмішку! Цього року мені захотілося додати в наш дім особливого та унікального оформлення. Наша красуня ялинка готова!» — написала артистка в соцмережах.

Втім, українці не оцінили «святковий настрій» співачки-зрадниці й залишили десятки негативних коментарів на її адресу.

«Як сама себе Ані Лорак назвала „найтитулованішою українською співачкою“ та „народною артисткою України“… Найтитулованіша ти наша, дякуємо тобі за допомогу ЗСУ… за донати, за ракети, головне, що не забуваєш, де твоє коріння, дерево любові… Усе буде Україна», — написала користувачка Ольга Калитич.

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А Людмила Сапунова навіть запросила співачку до рідної України:

«Беріть ялинку і їдьте до нас в Україну ракети і шахеди нею збивати… буде гарно і весело».

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Сама ж Лорак ніяк не відреагувала на хвилю обурення, а лише обмежила перелік тих, хто може коментувати її дописи.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що зрадниця Лорак розчарувала користувачів соцмереж зміною зовнішності.

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