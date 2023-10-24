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«Не хочеться навіть дивитися на неї»: користувачі гнівно відреагували на нове фото Лорак, яка у російському телешоу заробляє криваві рублі

21:15 25 жовтня 2023
Ані Лорак

На початку вересня на пропагандистському телеканалі рф стартував суперсезон шоу «Ти супер!» Там діти, які залишилися без батьків, показують свої таланти на всю країну. Судять учасників співаки Олександр Панайотов, Люся Чеботіна, Олексій Воробйов та запроданка Ані Лорак, яка фінансує фонд, що депортує до росії українських дітей.

На своїй офіційній сторінці Лорак опублікувала світлину із знімального майданчику. На ній співачка сидить у кріслі судді, одягнута у чорний піджак та такого ж кольору майку, яка підкреслила декольте. Макіяж артистка цього разу обрала досить яскравий, зробивши акцент на очі.

Але користувачі не оцінили образ Ані Лорак, залишивши під фотографією десятки коментарів.

«Колаборантка дешева!», «Не хочеться навіть дивитися на неї», «Хіба це та Лорак, яку ми любили??? Силіконова лялька», — обурювались користувачі.

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Дехто навіть подякував співачці за «чергові донати на ЗСУ».

То ж запроданці нічого не залишилось, як обмежити коментарі фоловерів.

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Раніше повідомлялося, що після звинувачень у «зраді» Ані Лорак змушена виправдовуватися перед росіянами.

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