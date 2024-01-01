Поки DZIDZIO в перший день нового року розповідає дорослим і малечі казки, а Наталка Діденко лякає прогнозами про близьке похолодання, професійні тарологи зробили розклади на новий рік й готові поділитися передбаченнями.

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Згідно з інформацією системи Таро, 2024 рік стане по-справжньому трансформаційним для більшості людей, пише «Апостроф».



Овен

Ваша карта Таро на майбутній рік — «Виснаження». Це означає, що потрібно навчитися правильно розставляти пріоритети, інакше на вас чекає вигоряння. Перш ніж братися за будь-яку справу, подумайте, чи дійсно вона варта всіх зусиль, і в жодному разі не ставте ваші цілі на перше місце. Овни, спробуйте знайти собі хобі — те, що зможе вас відволікти й одночасно розслабити.

Телець

Тельці, ваша карта — «Принцеса пентаклів». У 2024 році на вас чекають запаморочливі ідеї! Виберіть із них одну і складіть план з її реалізації. Таро-фахівці кажуть, що на Тельців чекає поповнення в сім'ї, чи то дитина, чи то домашній улюбленець, чи то якийсь новий проєкт. А що саме — дізнаєтеся в новому році.

Близнюки

Карта, яка випала Близнюкам, — «Всесвіт» (Старший Аркан). Вам наступний рік обіцяє великі зміни. Не бійтеся руйнувати установки у вашій голові, йти проти системи і дивитися в обличчя невідомості. Пам'ятайте: успіх і ваше зростання починається там, де ви виходите із зони комфорту. Наступного року важливо набрати сміливості, терпіння і знайти в собі сили відпустити минуле. До вас прийде те, чого ви так довго чекали, але не відразу.

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Рак

Раки, ваша карта — «Туз Чаш». Наступного року готуйтеся спускатися з хмар, у яких ви витаєте, і створювати казку в реальному житті. Вам можна і потрібно! Не бійтеся романтизувати своє життя. На вас чекають приємні сюрпризи, довгоочікувані покупки і час, проведений з близькими.

Лев

Карта «Принцеса жезлів» випала Левам. Це означає, що наступного року життя для вас буде солодким: кар'єрний ріст, успіхи в особистому житті та розваги кругом. Але, Леви, не розслабляйтеся і будьте особливо уважними. Наступний рік може притягнути вам не дуже хороших людей, які будуть користуватися вами. Не будьте такими довірливими і звертайте увагу на нові знайомства.

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Діва

Діви, для вас — карта «Зірка» (Старший Аркан). Своїх цілей ви будете досягати завдяки холодному розуму та інтуїції. Слухайте своє серце і не забувайте показувати себе, діліться своїм досвідом. Цілий рік на вас чекають приємні сюрпризи, несподівана інформація і море корисних знайомств.

Терези

Карта «Лицар мечів» радить Терезам сконцентруватися на саморозвитку, навчанні, підвищенні кваліфікації. Знайдіть ту сферу, яка найбільше вам до душі, і зосередьтеся на ній. Ваша праця обов'язково дасть плоди.

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Скорпіон

Для Скорпіонів — карта «Принц пентаклів». У 2024 році готуйтеся зустрічати нових Я. Якщо ви давно хотіли спробувати щось новеньке, то вперед! Наступного року, за що б ви не взялися, призведе до позитивних результатів.

Стрілець

Стрільці, ваша карта — «Завершення». Те, над чим ви так довго працювали, наступного року почне приносити плоди. Тож, Стрільці, можете видихнути. Прийдешній рік подарує вам стабільність і ви нарешті зможете повноцінно приділяти час собі. Знайдіть собі хобі, від якого будете отримувати енергію. А ще більше подорожуйте в новому році, адже 2024 цим сприяє.

Козоріг

Козороги, карта для вас — «Задоволення» (6 Чаш). У майбутньому році ви почуватиметеся на своєму місці. Вчіться бачити прекрасне в дрібницях й нікуди не поспішати. Ви все обов'язково встигнете. Але сильно не розслабляйтеся, продовжуйте рухатися в тому ж напрямку. Зберігайте баланс і душевну рівновагу.

Водолій

Для Водоліїв — карта «Маг» (Старший Аркан). Наступного року вам доведеться розлучитися з синдромом самозванця. Ваше головне завдання — знайти корисні знайомства і навички самопрезентації. В особистому житті на вас також чекають зміни. Приємні, звичайно ж.

Риби

Риби, ваша карта — «Заборона». У прийдешньому році вам буде здаватися, що нічого не виходить, хоч як би ви старалися. Але навіть не здумайте опускати руки! Більше впевненості і пам'ятайте, що це всього лише життєвий етап, який потрібно пройти, щоб досягти цілей. Через помилки і перешкоди стаєте сильнішими та мудрішими. Ставтеся з вдячністю до уроків, які дає вам доля, і йдіть тільки вперед.

А що готує січень представникам зодіакальної родини, читайте в гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

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