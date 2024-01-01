Юридична боротьба: 77-річна Шер подала заяву на опікунство над своїм 47-річним молодшим сином

Як повідомляється, Шер, яка виступила на захист України проти «деспота путіна», подала заяву про те, щоб її молодшого сина Елайджу Блу Олмана помістили під опікунство через ймовірні проблеми з психічним здоров'ям. 77-річна співачка побоюється, що він знов стане наркозалежним після того, як залишився нездатним керувати власними фінансовими ресурсами.

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Заява про призначення опікунства з'явилася через кілька місяців після того, як в суді з питань розлучення Шер звинуватили в спробі втручання в його життя.

У заяві, поданій дружиною Елайджі Маріанджелою Кінг, стверджувалося, що Шер відправила чотирьох чоловіків, щоб вивезти 47-річного чоловіка з готельного номера.

Але тепер, згідно з судовими документами, отриманими People, вона подала заяву про призначення її одноосібним опікуном над майном Олмана через «серйозні проблеми з психічним здоров'ям і зловживанням психоактивними речовинами».

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У разі задоволення це дозволить Шер взяти на себе всі юридичні обов'язки щодо свого сина.

Документ, поданий до Вищого суду Лос-Анджелеса, також показав, що співачка стурбована тим, що гроші, які її син отримає з трасту, створеного його батьком, музикантом Греггом Оллманом, будуть «витрачені на наркотики». В результаті чого у Елайджі не залишиться ніяких активів, щоб забезпечити себе, і це поставить його життя під загрозу.

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Син Шер раніше говорив про свою наркозалежність, а в 2014 році зізнався в інтерв'ю Entertainment Tonight, що вживав героїн і знеболюючі, але з тих пір тверезий. Він одружився з Маріанджелою у 2013 році, а потім подав на розлучення у 2021 році, і з документів стало відомо, що він перебував у лікувальному закладі.

Раніше повідомлялося, що новий бойфренд Шер молодший на 40 років.

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