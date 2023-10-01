Шер звинувачують у організації викрадення рідного сина

Легендарна американська співачка та актриса Шер звинувачується в організації викрадення рідного сина. Судовий позов проти зірки подала дружина Елайджі Блю Оллмана Марія Кінг. Вона стверджує, що з листопада 2022 року не знає, де її чоловік і що з ним.

Версія Кінг виглядає так. У 2021 році вона та Елайджа подали на розлучення. Проте восени 2022 року Оллман запропонував їй врятувати їхній шлюб. Зробив він це приблизно за два тижні до чергової річниці їхнього весілля. Марія погодилася.

Вони зняли номер в одному з нью-йоркських готелів і провели там 12 днів та ночей. Все йшло до того, що подружжя помириться і забере заяву про розлучення.

Елайджа Оллман з дружиною Марією Кінг

Однак, як стверджує Кінг, «30 листопада 2022 року, у день річниці нашого весілля, до нашого номера увійшли чотири особи та вивели Оллмана з номера».

«Один із цих чоловіків сказав мені, що їх найняла мати Елайджі», — заявила Марія.

На підставі цього Кінг і звинувачує Шер у тому, що співачка найняла людей для викрадення сина з готелю.

Шер офіційно поки що не коментує ці звинувачення. Однак інсайдери стверджують, що вона справді дуже турбувалася про сина. Співачка народила Елайджу, коли була одружена з рок-музикантом Греггом Оллманом. Вони одружилися 1975 року. А через три роки розлучилися. Грегг Оллман помер у 2017 році.

Елайджа, якому зараз 47 років, також став музикантом. На жаль, він пристрастився до наркотиків. І Шер вирішила помістити сина у приватну клініку.

Елайджа з батьками

У судових документах Кінг заявила, що, за її даними, Елайджа перебуває на лікуванні у медичній установі. Проте вона не знає, у якій саме. Тому вона не може зв'язатися із ним.

«Наразі мені нічого не відомо про самопочуття та місцезнаходження мого чоловіка», — заявила Кінг.

Раніше повідомлялося про те, що Мадонна пережила клінічну смерть через передозування наркотиків.

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