В Україні вступила в дію норма постанови Кабміну про необхідність встановлення POS-терміналів: що відомо

З 1 січня 2024 року в Україні роздрібні торговці зобов'язані використовувати касові апарати.

Норма постанови Кабміну щодо обов'язку встановлювати POS-термінали для безготівкових розрахунків набрала чинності з 1 січня 2024 року.



Відтепер POS-термінали будуть обов’язковими для торговців, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб.

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Безготівковий розрахунок повинен бути забезпечений за продані товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

За порушення вимог передбачено адміністративну відповідальність: штраф для ФОПа чи посадовця підприємства від 1700 до 3400 гривень, а у разі повторного порушення протягом року — від 8500 до 17000 гривень.

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Нагадаємо, у липні 2022 року Кабінет міністрів встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари (надані послуги). До 2026 року POS-термінали будуть зобов'язані встановити всі торгівці, включаючи продавців на ринках.

Згідно з постановою, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно:

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- з 1 січня 2023 року — торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;

- з 1 січня 2024 року — торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;

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- з 1 січня 2025 року — торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб;

- з 1 січня 2026 року — торговці — фізичні особи — підприємці — платники єдиного податку першої групи, торговці, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну (виносну) торгівлю, продаж власноручно вирощеної або відгодованої продукції.

Водночас вимоги не поширюються на торговців, які здійснюють господарську діяльність на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення бойових дій.

Як повідомляли «ФАКТИ», у застосунку «Дія» зʼявилася функція зміни інформації про фізичну-особу підприємця, яка повністю виключає людський фактор.

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