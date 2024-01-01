«Карамельна дівчинка» — неймовірно ароматний, смачний, і ніжний тортик: саме те, що треба на свята

Під кінець першого дня нового року у багатьох жінок навряд чи виникає палке бажання проводити час на кухні. Але тим, кому хочеться почастувати домашніх смачненьким, можна порадити приготувати тортик «Карамельна дівчинка» — простий у приготуванні та дуже смачний домашній тортик, з яким легко впорається кожна господиня.

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Його рецепт приводить видання gazdynja.

Для приготування коржів візьміть:

варене згущене молоко — 370 г

яйце — 2 шт

вершкове масло — 70 г

борошно -170 г

розпушувач — 12 г.

Приготування

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Варене згущене молоко з яйцями об’єднати міксером, потім влити розтоплене вершкове масло і перемішати до однорідності. Наступний етап — всипати борошно з розпушувачем і швидко замісити тісто.

З отриманого тіста відсадіть 7−8 тонких коржів діаметром 18 см і випікайте при 180 ° С протягом 5−7 хвилин.

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Для приготування крему підготуйте:

м’який сир — 200 г

варене згущене молоко — 200−250 г (за смаком)

вершки 33% - 450 г

Приготування

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У мисці з’єднати варене згущене молоко, сир і холодні вершки, все збити до стійкої консистенції.

Наступний етап — зібрати торт за схемою корж-крем, накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 8−12 годин.

Зверху вже холодний торт поливають карамеллю.

Для її приготування візьміть:

цукор — 150

вода — 50 г

вершки 33% - 150 г

вершкове масло 82% - 50 г

сіль ½ ч. л

ванілін

Приготування

У каструлю з товстим дном висипаємо цукор та вливаємо воду. Не мішаємо, а обертаємо сироп, поки не отримаємо бурштиновий відтінок.

Вливаємо гарячі вершки та активно мішаємо, додаємо сіль, ванілін, масло, мішаємо до однорідності.

Виливаємо готову карамель на торт.

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