«Карамельна дівчинка» — неймовірно ароматний, смачний, і ніжний тортик: саме те, що треба на свята
Під кінець першого дня нового року у багатьох жінок навряд чи виникає палке бажання проводити час на кухні. Але тим, кому хочеться почастувати домашніх смачненьким, можна порадити приготувати тортик «Карамельна дівчинка» — простий у приготуванні та дуже смачний домашній тортик, з яким легко впорається кожна господиня.
Його рецепт приводить видання gazdynja.
Для приготування коржів візьміть:
- варене згущене молоко — 370 г
- яйце — 2 шт
- вершкове масло — 70 г
- борошно -170 г
- розпушувач — 12 г.
Приготування
Варене згущене молоко з яйцями об’єднати міксером, потім влити розтоплене вершкове масло і перемішати до однорідності. Наступний етап — всипати борошно з розпушувачем і швидко замісити тісто.
З отриманого тіста відсадіть 7−8 тонких коржів діаметром 18 см і випікайте при 180 ° С протягом 5−7 хвилин.
Для приготування крему підготуйте:
- м’який сир — 200 г
- варене згущене молоко — 200−250 г (за смаком)
- вершки 33% - 450 г
Приготування
У мисці з’єднати варене згущене молоко, сир і холодні вершки, все збити до стійкої консистенції.
Наступний етап — зібрати торт за схемою корж-крем, накрити харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 8−12 годин.
Зверху вже холодний торт поливають карамеллю.
Для її приготування візьміть:
- цукор — 150
- вода — 50 г
- вершки 33% - 150 г
- вершкове масло 82% - 50 г
- сіль ½ ч. л
- ванілін
Приготування
У каструлю з товстим дном висипаємо цукор та вливаємо воду. Не мішаємо, а обертаємо сироп, поки не отримаємо бурштиновий відтінок.
Вливаємо гарячі вершки та активно мішаємо, додаємо сіль, ванілін, масло, мішаємо до однорідності.
Виливаємо готову карамель на торт.
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