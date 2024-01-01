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Книга рецептів

Салат «Наречена»: смачна та недорога страва стане справжньою прикрасою святкового столу

13:50 1 січня 2024
салат

В українців ні одне свято не обходиться без салатів. Господині не тільки згадують «новорічну класику», а й діляться новими рецептами.

Дуже часто, чим простіший рецепт та доступніші продукти, тим більш смакує страва й стає улюбленою.

Рецептом такого салату поділились кулінарки «Майстерні ідей».

Для цього салату знадобиться:
Філе курячої грудки — 250 г
Яйця відварені — 3 шт.
Картопля відварена — 2 шт.
Сирок плавлений — 2 шт.
Цибуля ріпчаста — 1 шт.
Цукор — 2 ч. л
Оцет 9% - 1 ст. л
Майонез — за смаком

Приготування:
Нарізати цибулю не дуже грубо. Додати цукор, оцет й залити окропом. Дати добре охолонути.

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Філе курячої грудки нарізати невеликими шматочками.

Картоплю натерти на середній тертці.

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Жовтки відокремити від білків й натерти на дрібній тертці, а білки натерти на великій тертці.

Плавлені сирки натерти на середній тертці.

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Салат збирати у скляному салатнику.

Першим шаром викласти філе курячої грудки. Змастити майонезом.

Далі викласти шар маринованої цибулі, попередньо зливши з неї всю рідину.

Наступним шаром викласти картоплю. Змастити цей шар майонезом.

Далі викласти жовтки.

Потім плавлені сирки. Змастити цей шар майонезом.

Прикрасити салат натертими білками, листям кропу та ягодами вишні (або іншими яскравими ягодами).

Нашим читачам також сподобався рецепт «салатику на швидку руку» від відомої кулінарки Людмили Борщ. Салат «Рукавичка» виручив багатьох господинь на свята.

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