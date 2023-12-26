Мандариновий тірамісу: родзинка новорічного столу

Мандарини — один із символів Нового року. Їхній аромат зачаровує. Ці фрукти можна включити як інгредієнти в різні страви.

Мандариновий тірамісу — це дуже ароматно і смачно, — каже кулінарка з Кривого рогу Елла Іванова. — Новорічний стіл із цими ласощами буде особливим.

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Мандариновий тірамісу 250 г маскарпоне

300 г вершків

250 г паличок «савоярді»

80 г цукрової пудри Для мандаринового джему РЕКЛАМА 250 г мандаринового соку

40 г цукру

10 г кукурудзяного крохмалю Для просочення печива 200 г мандаринового соку Для прикраси РЕКЛАМА 2 мандарини

Мандариновий сік (щоб скропити мандарини)

Цукор — 1 столова ложка

Робимо мандариновий соус. У мандариновий сік додаємо цукор і крохмаль та уварюємо суміш до загустіння. Процідити й охолодити.

Готуємо крем. Маскарпоне, вершки та цукрову пудру збиваємо.

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Печиво тірамісу вмочуємо в мандариновий сік і викладаємо у форму. Покриваємо кремом, потім — джемом. Усе ще раз повторити.

Прикрасити часточками мандаринів, трохи карамелізованими в цукрі та соку на сковорідці (буквально протягом хвилини).

Також можна доповнити свіжою м'ятою.

Помістити на кілька годин у холодильник.

Смачного!

Нагадаємо рецепт рецепт вівсянки-тірамісу.

Фото з альбому Елли Іванової

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