Мандариновий тірамісу: родзинка новорічного столу
Мандарини — один із символів Нового року. Їхній аромат зачаровує. Ці фрукти можна включити як інгредієнти в різні страви.
Мандариновий тірамісу — це дуже ароматно і смачно, — каже кулінарка з Кривого рогу Елла Іванова. — Новорічний стіл із цими ласощами буде особливим.
Мандариновий тірамісу
- 250 г маскарпоне
- 300 г вершків
- 250 г паличок «савоярді»
- 80 г цукрової пудри
Для мандаринового джему
- 250 г мандаринового соку
- 40 г цукру
- 10 г кукурудзяного крохмалю
Для просочення печива
- 200 г мандаринового соку
Для прикраси
- 2 мандарини
- Мандариновий сік (щоб скропити мандарини)
- Цукор — 1 столова ложка
Робимо мандариновий соус. У мандариновий сік додаємо цукор і крохмаль та уварюємо суміш до загустіння. Процідити й охолодити.
Готуємо крем. Маскарпоне, вершки та цукрову пудру збиваємо.
Печиво тірамісу вмочуємо в мандариновий сік і викладаємо у форму. Покриваємо кремом, потім — джемом. Усе ще раз повторити.
Прикрасити часточками мандаринів, трохи карамелізованими в цукрі та соку на сковорідці (буквально протягом хвилини).
Також можна доповнити свіжою м'ятою.
Помістити на кілька годин у холодильник.
Смачного!
Нагадаємо рецепт рецепт вівсянки-тірамісу.
Фото з альбому Елли Іванової135