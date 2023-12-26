38.19 / 38.93 42.08 / 43.03
Київ: +5
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Мандариновий тірамісу: родзинка новорічного столу

22:31 29 грудня 2023
Мандариновий тірамісу

Мандарини — один із символів Нового року. Їхній аромат зачаровує. Ці фрукти можна включити як інгредієнти в різні страви.

Мандариновий тірамісу — це дуже ароматно і смачно, — каже кулінарка з Кривого рогу Елла Іванова. — Новорічний стіл із цими ласощами буде особливим.

Мандариновий тірамісу

  • 250 г маскарпоне
  • 300 г вершків
  • 250 г паличок «савоярді»
  • 80 г цукрової пудри

Для мандаринового джему

РЕКЛАМА
  • 250 г мандаринового соку
  • 40 г цукру
  • 10 г кукурудзяного крохмалю

Для просочення печива

  • 200 г мандаринового соку

Для прикраси

РЕКЛАМА
  • 2 мандарини
  • Мандариновий сік (щоб скропити мандарини)
  • Цукор — 1 столова ложка

Робимо мандариновий соус. У мандариновий сік додаємо цукор і крохмаль та уварюємо суміш до загустіння. Процідити й охолодити.

Готуємо крем. Маскарпоне, вершки та цукрову пудру збиваємо.

РЕКЛАМА

Печиво тірамісу вмочуємо в мандариновий сік і викладаємо у форму. Покриваємо кремом, потім — джемом. Усе ще раз повторити.

Прикрасити часточками мандаринів, трохи карамелізованими в цукрі та соку на сковорідці (буквально протягом хвилини).

Також можна доповнити свіжою м'ятою.

Помістити на кілька годин у холодильник.

Смачного!

Нагадаємо рецепт рецепт вівсянки-тірамісу.

Фото з альбому Елли Іванової

135

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

блокпост

Розшукують 11 тисяч осіб: на Київщині розгортають додаткові блокпости та перевірятимуть ТЦ, вокзали й лікарні

лукашенко

Китай висунув Лукашенку жорсткі вимоги: що відомо

машини

Дорога тільки на металобрухт: які авто майже нереально продати в Україні

Людмила Борщ

Новорічний салат «Рукавичка» від Людмили Борщ: допоможе створити справжнє свято в домі

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту