Ворог атакував дронами Київщину: ППО відпрацювала по цілях, уламки пошкодили будинки

Ворожі війська в понеділок, 1 січня, за допомогою дронів спробували атакувати Київську область.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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«Тривога в області оголошувалася впродовж першого дня нового року тричі. Остання тривала майже 2,5 години через чергову атаку ворожих БпЛА», — йдеться у заяві.

За словами Кравченка, протягом цього часу в Київській області працювала ППО. Завдяки ефективній роботі наших захисників по ворожих цілях, влучень в об'єкти критичної та житлової інфраструктури немає.

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Також очільник області повідомив, що зафіксовано падіння уламків у кількох населених пунктах двох районів області. Наразі вже відомо про пошкодження 4 приватних будинків та 4 легкових автомобілів.

Пошкоджена автівка

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Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано.

«Жертв і постраждалих немає. Оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків повітряної атаки», — написав Кравченко.

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Своєю чергою, в Офісі генерального прокурора заявили, що на місцях події працюють прокурори та слідчо-оперативні групи. Вживаються заходи для документування воєнних злочинів рф.

Постраждале обійстя

Розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Раніше в Київській ОВА повідомляли, що рф влаштувала чергову атаку безпілотниками типу «Шахед» в Україні. У Києві та області оголосили сигнал повітряної тривоги. Пізніше Київська міська військова адміністрація інформувала, що в столиці було чути звуки вибухів.

Нагадаємо, що в новорічну ніч протиповітряна оборона України відбила російську атаку дронами-камікадзе типу Shahed, знищивши 87 з 90 цілей. Проте 1 січня ворожий дрон поцілив по житловій будівлі на Сумщині, там загинула жінка.

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