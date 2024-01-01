Ворог атакував Україну у новорічну ніч: скільки цілей збили сили ППО

В новорічну ніч протиповітряна оборона України відбила російську атаку дронами-камікадзе типу Shahed, знищивши 87 з 90 цілей.

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Окупанти запускали безпілотники у дві хвилі — ввечері 31 грудня та вранці 1 січня, повідомили в Генштабі.

Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей, повідомили в Протиповітряних силах.



Вибухи були чутні в Миколаєві, Одесі, Львові, Херсонській, Хмельницькій областях та в районі Дніпра.

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«Шахеди» прямували між висотною забудовою та заходили на різні напрямки удару. Портова інфраструктура знову перебувала під загрозою. Сталося влучення на одному з таких об'єктів, спалахнула пожежа, але її вдалося швидко усунути", — заявила в етері національного телемарафону керівник пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

За її словами, через зону відповідальності Сил оборони півдня за ніч пролетіло близько 60 «шахедів», й понад 50 з них було знищено.

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«В усіх областях у зоні нашої відповідальності працювали ППО. Найбільше в Одеській області, понад 30 дронів було збито», — додала керівниця пресцентру.

Через ворожу атаку по Одесі виникла пожежа у багатоповерхівці. Девʼять людей постраждали через російську атаку: одна людина загинула, троє перебувають в лікарні, решта — отримали медичну допомогу на місці, повідомив керівник ОВА Кіпер.



У місті зафіксували прямі та осколкові влучання у житлові будинки. Пожежі локалізували, додав Кіпер.

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У Львові зайнялась пожежа в музеї Шухевича — попередньо, через падіння уламків російського безпілотника, повідомив голова ОВА Козицький. За попередніми даними, постраждалих немає, пожежу гасять.

Музей Шухевича повністю знищений, уточнив міський голова Львова Садовий.

«Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера — та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію», — зазначив він.

По Дублянах — пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв, додав Садовий.

Як повідомляли «ФАКТИ», в ніч проти 31 грудня силами ППО знищено понад 20 дронів-камікадзе, які атакували Україну. Тоді найбільше постраждав Харків, де зафіксовані влучання у середмісті.

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