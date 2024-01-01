Російський ворог атакував з повітря Сумську область: поранення отримали три людини

Армія рф не припиняє атаки на прикордонні території України — в перший день року, 1 січня, окупанти поцілили по будівлі в Сумській області за допомогою «шахеда».

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Унаслідок цього поранення дістали три людини.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

«Ворожий БпЛА типу „шахед“ влучив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді», — йдеться в повідомленні.

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На місці подій

В ОВА зазначили, що є руйнування, люди опинилися під завалами. На місці прильоту працюють усі необхідні служби.

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Також повідомляється, що з-під завалів уже врятовано трьох людей. Їм надається медична допомога.

Оновлено. Станом на 18:00 у МВС повідомили, що в лікарні померла 52-річна жінка, яка постраждала після атаки дрона. Тіло 40-річного чоловіка дістали з-під завалів, а ще одну жінку було травмовано.

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Зазначимо, що минулої ночі російські війська атакували Україну безпілотниками shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури. Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Фото Національної поліції

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