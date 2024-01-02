«Урожай» ЗСУ за перший день нового року — понад 800 окупантів, 20 танків та бронемашин противника, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Загалом протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 113 авіаційних ударів, здійснив 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові, інша цивільна та промислова інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Так, протягом доби відбулося 64 бойових зіткнення. На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 7 атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога поблизу Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника неподалік Роботиного Запорізької області. На Лиманському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

«На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 19 безуспішних штурмових дій», — повідомили в Генштабі.

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Там додали, що Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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«Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських систем, 3 засоби протиповітряної оборони та пункту управління противника», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Як писали «ФАКТИ», днями експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе попередив, що росія повертає собі ініціативу на фронті на північному сході та сході у війні проти України. На додаток до великих атак під Авдіївкою російська армія здійснює ще кілька незначних просувань вперед, пише політичний експерт.

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Фото: Генштаб ЗСУ

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