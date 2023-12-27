«Ситуація складна»: німецький експерт про бойові дії в Україні

Експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе попереджає, що росія повертає собі ініціативу на фронті на північному сході та сході у війні проти України. На додаток до великих атак під Авдіївкою російська армія здійснює ще кілька незначних просувань вперед, пише політичний експерт на X (колишній твіттер). росія також посилює обстріли прифронтових міст.

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«Україна перейшла у режим оборони, — продовжує експерт. — Реорганізується й змушена управляти обмеженими ресурсами. Схоже, що вони більше стурбовані відстрочкою дій, ніж утриманням своїх позицій».

Політолог пише, що Україні потрібно більше артилерійських боєприпасів.

«На деяких ділянках фронту Україна може вести артилерійські бої лише в дуже обмеженому обсязі та в іншому випадку повинна дозволяти обстрілювати себе на розширених позиціях. Крім того, бронетехніка має занадто багато поломок через брак запчастин», — говорить Ніко Ланґе.

Україна також потребує «дешевших методів захисту від масованих атак дешевими російськими безпілотниками». Експерт підсумовує: «Ситуація для українських збройних сил складна».

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