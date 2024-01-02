Центр Харкова знову під обстрілом: пошкоджено багатоповерхівки, десятки поранених (фото)

Під час ракетної атаки на Украиїну окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову. Зокрема, по центральній частині міста. Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його інформацією, близько 07:30 окупанти завдали ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі. 41 людина постраждала. Одна жінка загинула. Їй був 91 рік.

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«Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів», — повідомив він.

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За даними Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Авіаційних ударів ворог завдав в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району.

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«Тимчасово знеструмлено внаслідок обстрілів 20612 абонентів у 67 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп’янської, Борівської, Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває», — йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 44.

«Станом на зараз відомо про 44 постраждалих. Серед них 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей — вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес. Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків — від 24 до 60 років. Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у ніч проти 31 грудня ворог вкотре масовано атакував Україну безпілотниками-камікадзе. Внаслідок нальоту десятків дронів найбільше постраждав Харків, який за кілька годин до цієї атаки пережив потужний ракетний удар.

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