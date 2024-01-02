Три райони Київської області постраждали внаслідок обстрілу 2 січня, є жертви (фото, відео)

Під час російської ракетної атаки на Україну постраждали три райони Київської області. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Київщина. Постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони. На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло. У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинки та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб», — розповів він.

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За даними Офісу Генерального прокурора, загинуло подружжя, є постраждалі, у тому числі дитина. За фактами чергової повітряної атаки на Київщину розпочато провадження.

«За даними слідства, 2 січня 2023 року збройні сили рф здійснили повітряну атаку ракетами та безпілотними літальними апаратами по області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло подружжя. Попередньо постраждало 6 осіб, у тому числі дитина. Уламки засобів ураження зруйнували і пошкодили приватні житлові будинки, багатоповерхівку та автомобілі мирних мешканців у різних районах Київщини. Також пошкоджено складські приміщення та електромережі. На місцях влучань осколків здійнялися пожежі. Крім того, ворог поцілив ракетою в недобудований храм та капличку», — йдеться у повідомленні.

В компанії ДТЕК повідомили, що через атаку російських окупантів на Київщину частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах області.

Як писали «ФАКТИ», вранці 2 січня росія здійснила потужну ракетну атаку на столицю та столичний регіон.

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