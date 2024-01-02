«Мій особистий фільм жахів»: нардеп Кіра Рудик показала свій будинок після ракетного обстрілу (фото)

Внаслідок російської ракетної атаки постраждав будинок народної депутатки Кіри Рудик. Про це вона повідомила у Facebook.

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«Сьогодні відбувся мій особистий фільм жахів. Вибуховою хвилею накрило мій дім. Осколки — повсюди. Вікон більше немає. Пошкоджений фасад. Домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе росія. Найкраща новина — ми знайшли мою Мішель. Дякую всім, хто допомагає і піклується», — написала вона.

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Як писали «ФАКТИ», вранці 2 січня росіяни здвйснили масовану ракетну атаку по Україні. Під час ракетної атаки дуже сильно постраждала столиця та Київська область.

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