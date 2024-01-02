Підняли винищувачі F-16: Польща відреагувала на ранкову атаку рф на Україну

Польське Оперативне командування на платформі X повідомило, що з «метою забезпечення безпеки польського повітряного простору дві пари винищувачів F-16 та авіазаправник союзників були підняті в повітря». Це пов'язано з ранковою атакою росії на Україну 2 січня.

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«Ми хотіли б повідомити, що спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації російської федерації, яка пов'язана із завдаванням ударів по території України, — йдеться у повідомленні. — Близько 5:45 ранку піднялася в повітря американська пара, що дислокується на базі в Ласках, а близько 6:15 ранку — польська пара з бази в Кшесінах. Хочемо попередити, що активність польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі може бути пов'язана з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо у східній частині країни».

29 грудня Оперативне командування Збройних сил повідомило, що вранці в повітряний простір Польщі з боку українського кордону влетів невпізнаний повітряний об'єкт, який спостерігався радіолокаційними засобами з моменту перетину кордону й до моменту зникнення сигналу. Все вказує на те, що російська ракета вдерлася в польський повітряний простір, який вона потім залишила. Це підтверджують національні та союзницькі радари, заявив після брифінгу в Бюро національної безпеки начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Вєслав Кукула.

Раніше стало відомо, що три райони Київської області постраждали внаслідок обстрілу 2 січня, є жертви.

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