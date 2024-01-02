Новорічний екстрим: у Чернігові поліцейський спецназ із кувалдою прийшов за любителями феєрверків (фото, відео)

Незважаючи на заборону використання феєрверків під час військового стану, «святкову канонаду» влаштували в Чернігові — це відбувалося як раз у той час, коли тривала чергова повітряна тривога через загрозу ударів ворожих БПЛА.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють в ГУНП у Чернігівській області, 1 січня під час повітряної тривоги одна з мешканок обласного центру побачила з балкону спалахи салютів будинку по вулиці Івана Мазепи та повідомила про це правоохоронців.

Поліцейські швидко встановили квартиру, з якої запустили салют, під її вікнами були виявлені рештки феєрверка. В помешканні знаходилися люди, які відмовилися відчинити двері. Отже, поліцейські ухвалили рішення про «примусове відкриття дверей».

Фото поліції

РЕКЛАМА

Фото поліції

Фото поліції

РЕКЛАМА

«До хуліганства причетні четверо нетверезих молодиків, які разом святкували Новий рік. В ході обшуку поліцейські вилучили рештки запущеного феєрверка — зловмисники заховали його в туалеті, коли почули, що у двері стукає поліція», — повідомляють у відділі комунікацій поліциї Чернігівщини.

РЕКЛАМА

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, що заборона використання, продажу та передачі феєрверків діє з квітня 2023 року — тоді відповідний закон ухвалила Верховна Рада України.

Фото поліції

609

Читайте нас у Facebook та Instagram