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Новорічний екстрим: у Чернігові поліцейський спецназ із кувалдою прийшов за любителями феєрверків (фото, відео)

14:16 2 січня 2024
Поліцейський та затриманий

Незважаючи на заборону використання феєрверків під час військового стану, «святкову канонаду» влаштували в Чернігові — це відбувалося як раз у той час, коли тривала чергова повітряна тривога через загрозу ударів ворожих БПЛА.

Як повідомляють в ГУНП у Чернігівській області, 1 січня під час повітряної тривоги одна з мешканок обласного центру побачила з балкону спалахи салютів будинку по вулиці Івана Мазепи та повідомила про це правоохоронців.

Поліцейські швидко встановили квартиру, з якої запустили салют, під її вікнами були виявлені рештки феєрверка. В помешканні знаходилися люди, які відмовилися відчинити двері. Отже, поліцейські ухвалили рішення про «примусове відкриття дверей».

Фото поліції

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Фото поліції

Фото поліції

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«До хуліганства причетні четверо нетверезих молодиків, які разом святкували Новий рік. В ході обшуку поліцейські вилучили рештки запущеного феєрверка — зловмисники заховали його в туалеті, коли почули, що у двері стукає поліція», — повідомляють у відділі комунікацій поліциї Чернігівщини.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Нагадаємо, що заборона використання, продажу та передачі феєрверків діє з квітня 2023 року — тоді відповідний закон ухвалила Верховна Рада України.

Фото поліції

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